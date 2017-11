A Churrascaria Ervin está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Churrascaria Ervin, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, apenas no almoço de terça a domingo, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: salada mista com palmito

Prato principal: entrecôte acompanhado de arroz biro-biro

Sobremesa: pudim de leite

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão).

CHURRASCARIA ERVIN. Rua Mateus Leme, 2746, Centro Cívico, ☎ 3252-5347 e 3076-5348 (120 lugares). 11h30/14h (sáb., dom. e feriados 11h/15h30; fecha seg.). Aberto em 1950. $$