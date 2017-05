Chris Cornell será enterrado nesta sexta-feira em Los Angeles

O corpo de Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave falecido na semana passada, será enterrado nesta sexta-feira no cemitério Hollywood Forever, em Los Angeles. Depois de uma cerimônia privada com familiares e amigos, haverá uma homenagem pública para que os fãs se despeçam dele, programada para as 15h (horário local, 19h em Brasília).

Cornell, de 52 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel no dia 17 de maio, após um show com o Soundgarden em Detroit, no Estado de Michigan. As autoridades concluíram que o cantor se matou, pois ele tinha uma faixa em volta do pescoço.

A viúva de Cornell, Vicky Cornell, publicou nesta quarta-feira no site da revista Billboard uma carta de despedida ao marido, em que confessa que se sente “abatida”. “Vivemos os melhores momentos de nossas vidas na última década e sinto, meu doce amor, que não vi o que veio te acontecer naquela noite. Sinto que você estava só, e sei que não era você mesmo, meu querido Christopher.”

Cornell nasceu em Seattle, no Estado de Washington, e começou no mundo da música aos 7 anos, quando se interessou por tocar piano. Começou sua carreira musical dentro da cena do rock em 1984 com o Soundgarden, banda que teve um papel importante no movimento “grunge” dos anos 1990. Em 2001, Cornell se uniu a três ex-membros de Rage Against the Machine para formar o Audioslave.

(Com agência EFE)