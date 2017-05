Chope, cerveja e happy hour em Cuiabá

A lista a seguir, com treze bons bares, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentado pelo Santander, lançada em maio/2017:

CERVEJARIAS E CHOPERIAS

Empório Vila Real

A experiência dos proprietários com a produção caseira de cerveja contou pontos na abertura do primeiro negócio repleto de opções. São cinco torneiras de chope e 200 rótulos de marcas locais, nacionais e internacionais, em garrafas ou latas. Os exemplares estão à vista dos clientes na grande prateleira e nos refrigeradores. Os chopes Louvada Pilsen (R$ 7,90) e Kessbier Apa (R$ 11,90) são muito vendidos. Na lata de 500 mililitros, a Tupiniquim Super Nova sai a R$ 34,90 e pode fazer par com o dadinho de tapioca servido com molho de caju com pimenta ou de goiabada (R$ 19,90, doze unidades). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, Praça Popular, Goiabeiras, 65-3027-4237 (lugares). Aberto em 2015.

Choperia do Sesc Arsenal

O endereço que no século XIX foi estratégico para a defesa nacional e serviu para o Exército produzir e consertar armas, hoje abriga uma verdadeira fábrica cultural. Teatro, cinema, dança e literatura têm espaço cativo nas salas do Sesc Arsenal. No centro do jardim está a choperia, animada por trilha sonora ao estilo MPB. Para petiscar, vale pedir a porção à moda arsenal (R$ 40,00), de filé-mignon acebolado, calabresa, coração de frango e frango a passarinho, acompanhada de torradas. Se a ideia for mesmo compartilhar, outra opção é a porção maria taquara, que homenageia a primeira mulher a usar calça comprida em Cuiabá. Ela sai por R$ 15,00 e reúne doze unidades de bolinho de mandioca com linguiça apimentada. O chope pode ser Brahma (R$ 5,50) ou Louvada (R$ 7,50), ambos com 300 mililitros. Rua 13 de junho, s/nº, Centro Sul, 65-3616- 6901 (260 lugares). 16h/23h45 (dom. 15h/22h45; fecha seg.). Aberto em 2001.

Kess Bier Express

A fábrica localizada em Nova Mutum mantém um bar para degustação de suas cervejas na capital. O cliente escolhe entre quinze variações engarrafadas e oito de chope servidos em copos de 300 mililitros. Entre eles estão o pilsen (R$ 6,90) e o alemão berliner weisse (R$ 7,90), com adição de frutas tropicais que variam conforme a estação. Outras pedidas são o marzen (R$ 9,90) e o APA (R$ 10,90), com lúpulos americanos. Receita típica de Curitiba, a carne de onça (R$ 18,00) é uma boa pedida para acompanhar as bebidas. A receita consiste em carne crua temperada com mostarda escura e cachaça, que é servida sobre pão preto. Rua 4, 5, Setor Oeste, Morada do Ouro, 65-99939-8618 (36 lugares). Quinta e sexta, 18h/23h. Aberto em 2015.

Louvada

Na loja localizada no Goiabeiras Shopping, os clientes podem degustar os oito tipos de chope Louvada, além das versões engarrafadas. O pilsen de 300 mililitros sai a R$ 8,90; a versão em garrafa de 600 mililitros do mesmo estilo é vendida a R$ 16,90. Já os chopes de trigo e hop larger (um pilsen com mais lúpulos americanos e aromas cítricos) são servidos por R$ 9,90 cada um. Para acompanhar, dá para pedir crostini de amendoim, lemon peper ou parmesão (R$ 9,00). Goiabeiras Shopping (32 lugares). 10/22h. Aberto em 2016.

40 Graus

Nove garçons deixaram seus respectivos trabalhos para se arriscar do outro lado do balcão – a ideia inicial era ter um restaurante no esquema de cooperativa. No fim das contas, o formato não deu certo, mas o estabelecimento seguiu em frente sob a responsabilidade dos sócios Nilton Carlos Machado Lima e Gilson da Silva Amorim. O chope Brahma (R$ 7,00) costuma anteceder pratos bem servidos, suficientes para até quatro pessoas. Custa R$ 62,50 o filé à parmigiana, com molho de tomate, ervilha e palmito, guarnecido de arroz e batata frita. Pelo mesmo preço dá para pedir o filé à hollywood, recheado com presunto e queijo, regado a molho branco e que chega com arroz e purê de batata. Avenida Edgar Vieira, 348, Boa Esperança, 65-3627-1335 (110 lugares). 19h/0h. Aberto em 2006.

Serra Grande “A Casa da Cerveja”

A distribuidora que existe desde a década de 1990 virou bar no ano passado – que, de quebra, ficou em terceiro lugar, segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018, na categoria happy hour. Organizada pelo proprietário e beer sommelier Elvio Resende, a carta de cervejas relaciona 100 rótulos engarrafados, caso do larger nacional Bierland Vienna (R$ 19,90, 500 mililitros), sugerido para harmonizar com o croquete de costelinha (R$ 25,00, 25 unidades) e o quibe de pintado (R$ 28,00, doze unidades). Nas torneiras de chope, doze ao todo, encontra-se o chope IPA Touro Sentado (R$ 19,90, 300 mililitros), da cervejaria Dogma, além do alemão Weihenstephan (R$ 26,90, 500 mililitros) e do americano Brooklyn (R$ 29,90, 350 mililitros). Rua Deputado Milton Figueiredo, 84, Morada do Ouro, 65-98116-7908 (50 lugares). 9h30/22h30 (ter. até 22h; sex. até 23h; dom. 9h30/13h30; fecha seg.). Aberto em 2016.

HAPPY HOUR

Armazém Mamur

Além do ambiente principal, sustentado por colunas de madeira, há uma ala superior e um espaço climatizado, que pode ser reservado. Grandes grupos costumam ocupar as mesas para dividir cervejas em garrafa (R$ 9,00 a Itaipava Premium) e comer as famosas esfihas abertas A de carne sai por R$ 3,30 e a havaiana, com lombo defumado e abacaxi, custa R$ 4,60. O quibe cru é servido em porção individual, com pão sírio, cebola e queijo de coalho (R$ 19,80). Pizzas, petiscos e sucos, como o de laranja (R$ 12,00 a jarra de 1 litro) também estão no cardápio. Na área externa, há um playground para a criançada. Avenida das Torres, 478, Santa Cruz II, 65-2127-6000 (300 pessoas). 18h/0h. Aberto em 2016.

Confrade

Com 1200 metros quadrados, o bar divide-se entre salão interno e uma boa área ao ar livre, com música ao vivo e um playgraund. O bolinho de bacalhau com molho aïoli (R$ 51,00, doze unidades) é boa pedida para acompanhar a Itaipava Premium (R$ 10,80, 600 mililitros) O cardápio lista também pratos como a paella (R$ 210,00, para até seis pessoas) e o filé à parmigiana guarnecido de arroz e batata frita (R$ 59,00). Serve almoço à la carte e, aos sábados, tem feijoada por R$ 55,00. A carta de vinhos relaciona quarenta rótulos. Avenida Mato Grosso, 1000, Araés, 65-3027-2000 (450 lugares). 11h/15h e 17h30/0h. Aberto em 2001.

Deck Avenida

Espaço concorrido na hora da happy hour, possui um cardápio variado com mais de 130 pratos. Um deles, batizado de chapão misto reúne picanha, filé-mignon, frango, calabresa e bacon guarnecidos de arroz, mandioca frita e cozida, batata e vinagrete. A pedida, suficiente para até três pessoas, sai a R$ 103,00.A caneca congelada de chope submarino vem com uma miniatura com Steinhäger e custa R$ 12,20, de 400 mililitros. Aos sábados, serve feijoada em bufê a R$ 50 por pessoa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 635, Araés, 65-3623-7776, 18/0h (sáb. e dom. a partir das 11h). Aberto em 1997.

Gran Bazar Pac

Conta com um bazar e uma galeria, além da cozinha. No comando do inusitado espaço, que aposta no conceito da economia criativa, está José Júlio Tavares. A depender da estação, encontra-se no cardápio a porção de coxinha de carne de jaca verde (R$ 20,00, dez unidades), boa companhia para a caipirinha com pimenta-de-cheiro e folhas de manjericão (R$13,00). Como prato principal, tem talharim de abobrinha e cenoura salteados no azeite com alho, cebola e tomilho. A pedida custa R$ 18,00 e pode vir com molho ao sugo, pesto ou bolonhesa, sempre acompanhado de queijo parmesão. Rua Pedro Celestino, 494, Centro Norte, 65-2129-3051 (60 lugares). 18h/23h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2013.

VARIADOS

Cupim Bar

Juntar mesas para comemorar aniversários ao som de música sertaneja, ao vivo é prática comum entre os clientes do endereço. A decoração segue a linha rural, com grandes fotos do Pantanal nas paredes e móveis que remetem à fazenda. Carro-chefe do cardápio, o cupim casqueiro chega com arroz, batata frita, molho de tomate, patê de alho, vinagrete, mandioca e torradas (R$ 76,90). Com os mesmos acompanhamentos, a picanha bovina sai por R$ 89,90 e o cupim na mostarda, R$ 77,90. Os pratos costumam ser suficientes para três pessoas e a cerveja em garrafa é a bebida mais frequente na mesa. A Original sai a R$ 12,00. Avenida Miguel Sutil, 9650, Vila Militar, 65-3626-6262 (400 pessoas). 18h/1h. Avenida Miguel Sutil, 1641, Jardim Guanabara, 65-3624-0069 (460 pessoas). 18h/1h. Aberto em 2004.

CuiaBrasa Pizza e Grill

O ambiente rústico fica lotado às sextas, quando tem música sertaneja ao vivo. Outra noite bem movimentada é a de terça, quando tem rodízio de pizza assada em fogão a lenha. O serviço inclui batata, frango e refrigerante ao custo de R$ 22,90 por pessoa. Nas quartas e quintas, tem revezamento de petiscos (R$ 26,90 por pessoa) e aos sábados, no almoço, entra em cena a feijoada (R$ 39,90). O cliente também pode optar pelos espetos completos. O de picanha no réchaud, servido com arroz, farofa, mandioca e vinagrete, sai a R$ 54,90, para duas pessoas. Rua Marcos Pereira da Luz, 116, Consil, 65-3642-2100 (110 pessoas). 18h/0h (sáb. 12h/16h e 18h/0h; dom. 18h/23h30). Aberto em 2016.

Domm Sushi – Boteco Japonês

Os proprietários Leonardo Stephan e Rafael Guiorzi investem em promoções para atrair a clientela que frequenta a avenida com alta concentração de lanchonetes e espetarias. Às terças-feiras o temaki sai por R$ 13,90 e às quartas, tem self-service por R$ 49,90 por pessoa. O preço sobe para 59,90 se incluir cinco fatias de sashimi. Nos outros dias, pagam-se R$ 59,90 para escolher itens do bufê de pratos frios e quentes, que tem itens como o niguiri, o harumaki de carne-seca e pequi e o yakisoba. O chope Louvada, que custa R$ 6,90, é vendido a R$ 3,45 nas noites de terça a sexta. A saquerina de maracujá e alecrim custa R$ 15,90. Avenida Agrícola Paes de Barros, 1038, Verdão, 65-3634-6316 (48 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2017.