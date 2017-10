Chico Pinheiro imita grito de Lyoto Machida no ‘Bom dia Brasil’

Chico Pinheiro imitou o grito do lutador de MMA Lyoto Machida no fim do Bom Dia Brasil desta sexta-feira. Após o fim de uma reportagem que mostrou o grito de Machida ao lado do oponente Derek Brunsun, o âncora esganiçou o famoso “grito do dragão” para o colega Rodrigo Bocardi e tentou assustar os apresentadores do programa.

Cris Dias comentava sobre a luta de Machida e Brunsun, que ocorre neste sábado, quando Chico fez a brincadeira, mas não apareceu nada assutada ao lado da apresentadora Ana Paula Araújo. Pinheiro repetiu o grito para Bocardi, que riu com o colega. No Twitter, os internautas riram da situação e elogiaram o despojamento do apresentador.

O Chico Pinheiro é a melhor pessoa hahahahaha — R. (@r_cantanhede) October 27, 2017