Chico Pinheiro encerra ‘JN’ com ‘Graças a Deus hoje é sexta’

Na bancada do Jornal Nacional durante a licença de William Bonner, o jornalista Chico Pinheiro, apresentador do Bom Dia Brasil, não abandonou o seu tradicional bordão no último dia útil da semana. Ao encerrar o jornalístico, Pinheiro comemorou: “Graças a Deus hoje é sexta-feira! É vida que segue”.

Bonner, que está afastado desde que o seu filho, Vinícius, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro, deve voltar à bancada do JN na segunda-feira.