O jornalista Chico Pinheiro ganhou novamente um boneco de Olinda em sua homenagem. Para celebrar, o apresentador imitou os movimentos do tradicional boneco grandalhão, símbolo do Carnaval pernambucano, ao vivo, no palco do Bom Dia Brasil.

A atitude do jornalista repercutiu na internet, especialmente no Twitter, onde Pinheiro é constante alvo de comentários por seu jeito descontraído à frente de programas da rede Globo. Confira aqui a matéria sobre os bonecos de Olinda exibida no telejornal.

Além da enorme e carinhosa homenagem que nos fizeram, é um grande prazer estar com você no carnaval pernambucano!!👏👏✌️🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊 https://t.co/LkmYj9sX81 — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) February 13, 2017

O Chico Pinheiro foi homenageado no Carnaval de Pernambuco e imitou um boneco de Olinda no Bom Dia Brasil HAHAHAHAHA pic.twitter.com/4CfG4HFDz4 — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 13, 2017

Hoje eu tô só o Chico Pinheiro imitando o boneco de Olinda — chandelinha (@thaliean_) February 13, 2017

Mt fofo @chico_pinheiro dançando igual um boneco de Olinda! Ei, Globo! Bota o cara pra cobrir o carnaval de Pernambuco! #BomDiaBrasil — LiviaRetratopraiaiaf (@liviasays) February 13, 2017

Não acredito que perdi isso! Quero o vídeo do @chico_pinheiro de Olinda na minha mesa em 5 min 😂 https://t.co/YBVTg3GTL3 — mundo cão (@simiotes) February 13, 2017