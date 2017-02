O jornalista Chico Pinheiro, da TV Globo, que estava afastado da bancada do Bom Dia Brasil nos últimos dias, passou por um procedimento médico simples na região do coração.

Em nota, a assessoria do canal informou que “Chico Pinheiro já está em casa e retorna à bancada do Bom Dia Brasil nesta sexta-feira. Ele passou por um procedimento médico preventivo, recomendado após um check-up e já teve alta”. Sua presença na cobertura do Carnaval paulista também segue confirmada.

(Com Estadão Conteúdo)