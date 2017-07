Chico Buarque usa meme para estrear perfil no Instagram

Indefectível meme da internet, a imagem com a capa do disco Chico Buarque de Hollanda, de 1966, em que o cantor aparece feliz e triste, lado a lado, agora foi usada pelo próprio. Chico lançou mão da piada para anunciar seu perfil oficial no Instagram, que foi ao ar nesta sexta-feira.

“Não tinha Instagram oficial, agora tenho”, diz o texto eleito por ele para acompanhar o meme.

siga e compartilhe! @oficialchicobuarque #chicobuarque #chicocaravanas A post shared by Chico Buarque – Oficial (@oficialchicobuarque) on Jul 21, 2017 at 1:31pm PDT

Pelo tom das primeiras postagem, a conta na rede social foi criada com o intuito de ser um importante canal de divulgação do novo disco do músico, Caravanas, seu 23º trabalho solo, previsto para o fim de agosto. O álbum será o primeiro de inéditas de carioca, após seis anos de hiato desde Chico, de 2011.