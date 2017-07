Chester Bennington, do Linkin Park, é encontrado morto

O vocalista da banda americana Linkin Park, Chester Bennington, foi encontrado morto em sua casa, na Califórnia, nesta quinta-feira, segundo o site americano TMZ. Fontes ligadas à polícia informaram ao site que ele se enforcou. O músico tinha 41 anos. Bennington deixa a esposa, a modelo Talinda Ann Bentley, com quem estava casado desde 2005, e seis filhos – três deles do casamento com Talinda e outros três de relacionamentos anteriores.

Fazia anos que o cantor lutava contra o vício em drogas e álcool. Ele afirmou no passado que já havia considerado cometer suicídio por ter sofrido abuso sexual de outro homem na infância. O corpo de Bennington foi encontrado por volta das 9 horas desta quinta-feira. Ainda não se sabe quem o encontrou.

No fim de maio, Chester Bennington cantou Hallelujah, de Leonard Cohen, no funeral do amigo Chris Cornell, do Soundgarden. Cornell também cometeu suicídio por enforcamento.

Dias antes, ele havia se apresentado com o Linkin Park no Brasil no Maximus Festival, em São Paulo, ao lado da banda Rise Against.

Nesta quinta-feira, o Linkin Park lançou um clipe, o vídeo da música Talking to Myself, sobre um amor que chegou ao fim:

O primeiro disco do Linkin Park, Hybrid Theory, foi lançado em 2000, com hits como Crawling e In the End. O segundo álbum, Meteora, de 2003, se tornou o primeiro da banda a liderar a parada da Billboard nos Estados Unidos. No total, o grupo lançou sete álbuns de estúdio e um EP com o rapper Jay-Z.