Cheio de erros técnicos, Grammy seria tortura para João Gilberto

Conhecido por seu rigor com a acústica – e com os ruídos do público – durante as suas apresentações, o baiano João Gilberto sofreria horrores se tivesse de subir ao palco do Grammy, a maior festa da música mundial. Ano após ano, a premiação que reúne alguns dos nomes mais populares das rádios e do streaming acumula vexames técnicos. Na noite deste domingo, o esperado encontro de Lady Gaga e Metallica terminou com James Hetfield dividindo o microfone com a cantora, depois que o seu teimou em não funcionar. Pouco antes, Adele interrompeu e reiniciou sua homenagem a George Michael. Alguns sites como o da revista The Hollywood Reporter noticiaram que o microfone da cantora não estava 100% e a deixou insegura, levando-a a recomeçar a sua apresentação de Fast Love.

É de se admirar que ninguém tenha passado um pito na organização como aquele que Caetano Veloso passou na MTV Brasil — ele dizia Emetevê” – em 2004, quando se apresentava ao lado de David Byrne e uma microfonia se sobrepôs ao som da sua voz e do violão do britânico. “Olha, pessoal da Emetevê, vergonha na cara. Vamo começar de novo e bota essa po*** para funcionar direito. Respeito!”

Adele, quase uma lady, não responsabilizou ninguém. Disse apenas que não queria “estragar tudo” e por isso era melhor recomeçar. Deixou escapar um palavrão, e depois pediu desculpas. E esta não foi a primeira vez que a cantora passou apuros no palco do Grammy. No ano passado, por um problema no microfone do piano que a acompanhava, Adele se perdeu no meio da canção All I Ask e desafinou. Um constrangimento para um dos maiores nomes da música atual.

Menos contido foi o rapper Frank Ocean. Em textão crítico ao Grammy, que boicotou na noite deste domingo, ele lembrou que também já foi vítima, em 2013, de uma falha técnica da cerimônia, que questionou de maneira mais larga – o prêmio dado a Taylor Swift no ano passado seria outro erro do Grammy. E concluiu: “Prefiro ver as melhores apresentações musicais no YouTube no dia seguinte a participar disso tudo”, concluiu.