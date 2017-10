Chefe dos estúdios Amazon renuncia após alegações de assédio

O diretor dos estúdios Amazon, Roy Price, renunciou ao cargo, disse uma porta-voz da empresa, após alegações de que ele assediou uma produtora e não fez nada quando uma atriz lhe disse ter sido abusada sexualmente pelo produtor Harvey Weinstein. Price tirou uma licença na semana passada e Albert Cheng, diretor de operações do estúdio, continua como chefe interino da divisão, informou a porta-voz.

Muitas mulheres compartilharam suas experiências de maus-tratos nas redes sociais usando a hashtag #MeToo (Eu Também, em inglês) após surgirem acusações de assédio contra Weinstein em reportagens publicadas neste mês no jornal /The New York Times e na revista The New Yorker.

Na semana passada, a revista The Hollywood Reporter publicou uma alegação de Isa Hackett, produtora de um dos programas da Amazon, de que Price lhe fez propostas indecentes em 2015. Na terça-feira, um advogado da produtora confirmou as acusações. “Estou satisfeita com o fato de a Amazon estar dando passos para tratar desses assuntos”, disse Isa Hackett em comunicado. “Uma conversa importante sobre a necessidade de criar uma cultura em nossa indústria que valorize o respeito e a decência e rejeite o abuso de poder e o tratamento desumanizador de outros começou”.

(Com Reuters)