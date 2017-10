Chef rejeita estrelas do Michelin e agita o mundo da boa cozinha

O Michelin, o livro vermelho de capa dura que se tornou balizador da excelência na gastronomia mundial, estreou em 1900 como um despretensioso guia para motoristas em busca de boa comida e hospedagem na França. Três décadas depois, veio a classificação por estrelas (de uma a três) que enche de prestígio um prato de comida e funciona como uma medalha olímpica para um chef de cozinha — traz glória e fama, tudo misturado, com o perdão da imagem, em uma panela de pressão. VEJA desta semana noticia a agitação que provocou no universo dos utensílios de cobre o anúncio do francês Sébastien Bras, em vídeo postado no Facebook, de que não quer mais as três estrelas que o célebre restaurante Le Suquet ostenta desde 1999 no sul da França, uma conquista de seu pai, Michel. A explicação: “Meu pai trabalhou muito pela prestigiada terceira estrela, que ajudou a construir nossa reputação, mas prefiro me libertar da pressão para mantê-las”.

Leia esta reportagem na íntegra assinando o site de VEJA ou compre a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite também: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.