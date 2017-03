Charlize Theron tem decote coberto pela imprensa iraniana

Que troca de envelopes que nada. A gafe na entrega da estatueta da categoria principal do Oscar, em que La La Land foi anunciado vencedor antes de Moonlight, o verdadeiro ganhador, parece ter sido uma questão menor, para uma agência de notícias iraniana, perto do decote da atriz sul-africana Charlize Theron. Charlize, que anunciou o Oscar de melhor filme estrangeiro ao lado da veterana Shirley MacLaine, teve seu colo e braços cobertos com uma tosca mancha escura no vídeo publicado em uma notícia da Ilna News sobre a vitória de Asghar Farhadi e seu longa O Apartamento na categoria.

Na foto abaixo, publicada pela própria Charlize em seu perfil no Instagram, a atriz aparece se arrumando para a festa do Oscar. Na imagem, um assistente coloca a mão sem cerimônia no seu decote: