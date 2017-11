Charlie Sheen é acusado de estuprar ator mirim em 1986

Charlie Sheen foi acusado de estuprar Corey Haim quando o ator mirim tinha 13 anos, na época da produção do filme A Inocência do Primeiro Amor (1986). Quem faz a acusação é o ex-ator Dominick Brascia, que disse ao site do tabloide Nationar Enquirer que Haim contou a ele sobre o abuso antes de morrer, em 2010, aos 38 anos.

“Haim me disse que fez sexo com Sheen quando eles filmaram A Inocência do Primeiro Amor”, disse Brascia. “Ele me disse que eles fumaram maconha e fizeram sexo. Ele disse que eles fizeram sexo anal. Haim disse que depois que aconteceu Sheen ficou frio e o rejeitou. Quando Corey quis sair de novo com ele, Charlie não estava mais interessado.” Na época em que o abuso teria acontecido, Sheen tinha 19 anos.

A história bate com uma outra contada no livro de memórias do também ex-ator mirim e amigo de Haim, Corey Feldman. Em Coreyography: A Memoir, Feldman conta que Haim havia lhe dito que um adulto o convencera de que era perfeitamente normal homens mais velhos e garotos fazerem sexo na indústria cinematográfica. Feldman, porém, não revelou o nome do abusador de Haim. Segundo o relato, Haim teria ido para uma área reclusa entre dois trailers no set de gravação e se “deixado sodomizar”.

O tabloide afirma que falou com dezenas de pessoas que confirmaram que Haim contou sobre o abuso de Charlie Sheen. Uma fonte diz que o ator mirim sofreu bullying de Sheen depois do abuso.