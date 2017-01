Charles Cosac é o novo diretor da Biblioteca Mário de Andrade

O editor Charles Cosac, de 52 anos, foi convidado a assumir a diretoria da Biblioteca Mario de Andrade, a mais relevante da cidade e a segunda maior do país. Ele aceitou o convite. Herdeiro de uma família que construiu fortuna com a mineração, esse será o primeiro salário de Cosac. Segundo a colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o valor do salário é de 4.000 reais brutos – ou 3.000 reais líquidos. O que certamente não faz diferença, porque em entrevista ao site de VEJA, no início do mês passado, Cosac tinha comentado que queria trabalhar como “voluntário num museu”, já que fechou sua editora, a Cosac Naify, há um ano.

Na mesma entrevista, o editor criticou a vitória do novo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), para quem vai trabalhar agora. Cosac classificou Doria e a mulher, Bia, como “a cafonice de São Paulo”.

“Ele age como um Trump, um self-made-man que vai fazer todo mundo ficar rico em São Paulo. E isso não vai acontecer. Fiquei passado com a vitória contundente dele. E frustrado”, disse ao site de VEJA.