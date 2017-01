Chapéu de Michael Jackson usado em clipe é leiloado por R$ 32 mil

Um chapéu branco com uma faixa preta usado pelo cantor Michael Jackson no clipe da música Smooth Criminal foi vendido por 10.000 euros (cerca de 32.000 reais) no site de leilões Catawiki, segundo informou a plataforma nesta quarta-feira. A peça foi adquirida por um colecionador belga.

Lançado como single do álbum Bad (1987), Smooth Criminal teve papel fundamental no enredo de Moonwalker (1988), o famoso musical que mostra a evolução pessoal e artística do cantor, morto em 2009. Para a gravação do filme e do vídeo oficial foram utilizados vários chapéus, entre os quais o leiloado. Vendida em perfeito estado, a peça traz na parte interna a assinatura do artista com uma mensagem: “Love Michael Jackson”.

(Com EFE)