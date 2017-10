Channing Tatum rompe com Weinstein Company e abandona filme

Diante das acusações que envolvem o nome de Harvey Weistein em casos de assédio e abuso sexual, o ator Channing Tatum rompeu o contrato com a Weinstein Company, que até a última semana era presidida pelo produtor. Tatum estrelaria o filme Forgive Me Leonard Peacock, sobre um menino cuja vida é destruída depois de sofrer abuso sexual na infância, projeto também abandonado pelo ator.

Em publicação conjunta com o produtor Reid Carolin no Facebook, Tatum parabenizou as vítimas de Weinstein por virem a público. “As bravas mulheres que tiveram a coragem de trazer à tona a verdade sobre Harvey Weinstein são verdadeiras heroínas para nós”, escreveram. “Esta é uma grande oportunidade de mudarmos para melhor se nos comprometermos.”

Além do projeto abortado, Tatum e Harvey trabalharam juntos no filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino. Nesta segunda-feira, o produtor, que havia se demitido da presidência, deixou também o conselho da The Weinstein Company, empresa que fundou com o irmão, Bob.