Chamada de ‘gorda’, Miss Canadá perdeu, mas ganhou a internet

Uma das candidatas que mais chamou atenção durante o Miss Universo neste domingo foi Siera Bearchell, a Miss Canadá. A bela possui muito mais curvas do que as concorrentes e, antes do concurso, foi chamada de “gorda” nas redes sociais. Siera, que estuda direito, rebateu as críticas durante a transmissão do campeonato ao dizer que o mais importante para uma mulher é se sentir confiante com o seu próprio corpo, e assim conquistou diversos fãs na internet.

Durante a transmissão do concurso pela Band, os comentaristas soltaram algumas alfinetadas em relação ao corpo de Siera. O stylist Raphael Mendonça começou a julgar a competidora com a frase “nada contra”, para logo em seguida dizer que não via motivos para ela estar entre as finalistas, por ser “cheinha” e não ter “corpo de miss”. Já Cássio Reis disse que a Miss Canadá devia estar no concurso para cumprir cotas. A maldade dos apresentadores gerou revolta nas redes sociais, enquanto muitos telespectadores defendiam a concorrente que mostrou que não é preciso seguir um padrão para se tornar miss.

A Miss Canadá sentiu a “gordofobia” de perto durante o processo do Miss Universo, e não se intimidou ao falar sobre o tema. “‘Como se sente por ser maior do que as outras competidoras? Esta pergunta foi feita a mim em uma coletiva de imprensa. Fiquei quase sem palavras. Eu pensei: ‘Como me sinto por ser para ser eu mesma?” Como é sentir-se confiante com quem eu sou? Como é a sensação de cumprir o meu sonho de representar o Canadá no Miss Universo? Como é a sensação de ser uma modelo para tantas mulheres jovens que lutam para encontrar alguém para se inspirar? Como é a sensação de redefinir a beleza?'”, escreveu Siera no Instagram durante a fase preliminar do concurso.

A canadense continuou na competição até o TOP 9 (uma etapa a mais que a brasileira Raissa Santana), mas foi eliminada antes da fase final junto com as participantes do México e dos Estados Unidos. A grande campeã foi a Miss França, Iris Mittenaere.

#MissUniverse

Miss Canadá gordinha ????

Então o exemplo que devemos ter do ideal feminino tem que ser uma mulher super magra ??? — Ruth Isabel (@RuthIsa77015051) January 30, 2017

Olha as misses falando sobre aceitar seu corpo e peso. Será que o @rraphamendonca ouviu? — gordinho de bigode (@budni) January 30, 2017

#MissUniverse miss Canadá acabando com os haters por achar que ele está em cima do peso da um tapa na cara desse povo — Caipirinha (@nandastyless) January 30, 2017

Sério, que corpão da miss Canadá! Naonde que é gorda? #MissUniverse pic.twitter.com/090iUxzLU3 — Bic Müller (@bicmuller) January 30, 2017

Sonho que um dia um corpo como o da Miss Canadá não seja um espanto no concurso. Mesmo! #MissUniverse — Karol Pinheiro (@karolpinheiro) January 30, 2017

#MissUniverse #brazil

LARGA A MISS CANADA

SO FALANDO MAL DA MULHER

EU QUERIA TER O CORPO "GORDO" DESSA MULHER

MARAVILHOSA ELA — Equalize🌙 (@Figueredoo1) January 30, 2017