Cesar Tralli se declara ao vivo para Ticiane: ‘Feliz da vida’

Cesar Tralli fez uma rápida e inusitada declaração à Ticiane Pinheiro durante o jornal SP1, da Globo. Em uma conversa com Sandra Annenberg, que falava de um novo estudo do IBGE sobre divórcios, Tralli bateu na mesa três vezes antes de dizer: “Eu estou fora. Estou na contramão. Casando e feliz da vida”. “Você é a exceção da regra”, disse Sandra, rindo do colega.

Segundo a análise apresentada pela jornalista, o brasileiro casou menos, divorciou-se mais e teve menos filhos no ano passado no Brasil. São Paulo foi o local com o maior número de separações.

Ticiane compartilhou o vídeo do momento em seu perfil no Instagram. “Olha meu amor na contramão da estatística”, escreveu na legenda. O casal, que já celebrou a união no civil, no último sábado, agora espera o dia 2 de dezembro para a festa, em Campos do Jordão.