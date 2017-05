César Tralli e Ticiane reatam namoro -com direito ao piegas

Como diria Fernando Pessoa, pela voz de Álvaro de Campos, todas as cartas de amor são ridículas. É nesse ridículo que se encaixam as declarações de amor trocadas entre César Tralli e Ticiane Pinheiro, que reataram o namoro. A volta teve direito a viagem a Campos do Jordão, a cidade que se quer europeia, declarações piegas e foto de um cadeado em formato de coração nas redes sociais.

“O AMOR venceu. Nunca desisti da verdade deste AMOR. E o honrarei toda vida. Tici, obrigado por existir. Vejo flores em vc”, escreveu o jornalista da Globo no Twitter, neste fim de semana, na legenda de uma foto tirada em Campos do Jordão. “O amor venceu. Estou falando de amor verdadeiro. Pois é somente este amor que resiste ao tempo; que supera dificuldades; que evolui; que constrói; que prioriza o entendimento e a cumplicidade acima de tudo”, diz outra parte da legenda de Tralli.

O casal havia terminado o namoro em outubro do ano passado, após dois anos e meio de relação. A reaproximação começou no Dia das Mães, quando César Tralli presenteou a então ex-namorada Ticiane Pinheiro com um uma tela do artista Eduardo Kobra, intitulada O Beijo.