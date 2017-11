Cervejarias e choperias para conhecer em Fortaleza

O roteiro a seguir, com onze endereços, integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2017/2018:

Hey Ho Beer Pub: eleita a melhor carta de cervejas pelo júri

Como em outras cervejarias, debates sobre os diferentes estilos da bebida são frequentes no Hey Ho Beer Pub. “Hoje as IPAs estão muito parecidas”, diz um cliente. “Não dá para tomar duas new englands porque empapuça”, afirma outro. A turma que se considera mais entendida no assunto costuma se aboletar no balcão. Afinal, é atrás dele que se encontra o principal atrativo da casa: as vinte torneiras acopladas a uma câmara fria. Nelas costumam ser engatados chopes como o german lager (R$ 8,00, 330 mililitros), da cervejaria Babylon, de Pernambuco, e o american IPA Guava (R$ 32,00, 300 mililitros), produzido pela carioca Hocus Pocus em parceria com a paulistana Dogma. O estilo da Future Sex (R$ 24,00, 300 mililitros), da mineira Koala San Brew, é o milk-shake IPA, assim chamado por conter lactose e baunilha na receita. Rótulos estrangeiros? Não há, nem na lista de mais de 160 latas e garrafas de cerveja, pois a proposta da casa é valorizar a produção nacional. Do Ceará é possível provar a Abyssal (R$ 29,00, 310 mililitros), a rus sian imperial stout da 5 Elementos, e a Man da carIPA (R$ 28,00, 500 mililitros), uma ame rican IPA da Donkey Head. Da cozinha saem petiscos como pastéis de bacalhau com geleia de pimenta (R$ 18,00, oito unidades) e batata rústica com cheddar e grão de malte de cevada torrados (R$ 22,00), além de oito opções de hambúrguer. O de carne de sol leva queijo de coalho caramelado, crispy de batata-doce, tomate e alface e vem acompanhado de fritas (R$ 28,00). Rua Nunes Valente, 1247, Aldeota, ☎ 3393-8760 (66 lugares). 17h30/1h (ter. até 23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

2º lugar: Mestre-Cervejeiro.com

Há um ano em Fortaleza, a franquia tem uma carta com 360 rótulos de cerveja. Entre as mais procuradas estão a belga Delirium (R$ 40,00, 330 mililitros), a pernambucana Ekäut IPA (R$ 27,00, 500 mililitros) e a alemã Der Hirschbräu (R$ 32,50, 500 mililitros). Para acompanhar, há camembert com geleia de morango (R$ 39,50, 125 gramas) e presunto serrano espanhol Casa Basca (R$ 35,00, 100 gramas). Avenida Senador Virgílio Távora, 1055, Meireles, ☎ 3248-2050 (50 lugares). 10h/23h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2016.

3º lugar: BMF — Beer, Meat&Fire

O endereço funciona como loja durante o dia e, a partir das 17h, são montadas mesas na parte externa, ao lado da parrilla. O menu inclui cortes especiais e sessenta rótulos de cerveja artesanal nacional, além de dez torneiras de chope. De uma delas jorra a premiada Ekäut IPA (R$ 11,00, 300 mililitros), oriunda de Pernambuco. Entre as engarrafadas, sugere-se a gaúcha Caturripa (R$ 18,00, 300 mililitros), uma IPA. As peças bovinas tomahawk premium, parte dianteira do lombo (R$ 154,00 o quilo), e capitão, corte transversal do traseiro (R$ 69,90 o quilo), vão à churrasqueira no momento do pedido. De quinta a sábado, há bandas de rock. Avenida Abolição, 2951, Meireles, ☎ 3121-2951 (200 lugares). 9h/1h (dom. 8h/15h). Aberto em 2017.

5Elementos

O bar funciona no galpão da cervejaria de onde saem 5 000 litros por mês. Enquanto observa a fábrica, a clientela prova alguns dos 26 rótulos de cerveja e quinze de chope, sendo cinco de cervejarias convidadas. De produção própria, a stout Abyssal é feita com melaço e cacau (R$ 25,00 a garrafa de 310 mililitros e R$ 22,00 o chope de 330 mililitros). Outra opção, a weiss Wit5Bier leva cascas de laranja e limão-siciliano (R$ 16,00, nas versões chope e engarrafada). Para acompanhar as bebidas, há asinhas de frango com molho picante (R$ 12,00, seis unidades) e cubinhos fritos de barriga de porco (R$ 13,00). Avenida Coronel José Philomeno Gomes, 1152, Luciano Cavalcante, ☎ 3085-5070 (150 lugares). 16h/21h (sáb. 10h/17h; fecha dom. a qua.). Aberto em 2016.

bru

A casa tem uma carta com 75 opções de cerveja artesanal, como a gaúcha Leopoldina WitBier (R$ 26,00, 500 mililitros), além de sete torneiras de chope, uma delas com dispositivo de nitrogênio, que proporciona colarinho mais cremoso à bebida. Dali jorra o chope produzido na casa AmberBru (R$ 17,00, 330 mililitros, e R$ 40,00 a jarra de 1 litro). As porções de bolovo, ovo de codorna envolto em carne moída e empanado com farinha panko (R$ 22,00, oito unidades), e de pastel de queijo de coalho com melaço de tamarindo (R$ 16,00, com dez unidades) integram o cardápio de petiscos. Avenida Júlio Abreu, 160, Meireles, ☎ 3067-1384 (45 lugares). 16h/20h (qui. e sex. até 23h; sáb. 11h/1h). Aberto em 2016.

O Chopp do Bixiga

Desde a inauguração, o bar funciona em um bonito casarão histórico no Centro Dragão do Mar. Todas as noites, a partir das 21h, a música ao vivo embala os frequentadores, que chegam a consumir 10 000 chopes de vinho por mês (R$ 8,40, 330 mililitros). Também têm saída os chopes claros Amstel (R$ 8,40) e Heineken (R$ 10,50). Entre os petiscos mais pedidos estão o caldinho de feijão com bacon (R$ 10,00) e o croquete de macaxeira com carne de sol (R$ 12,50). Rua Dragão do Mar, 108, centro, ☎ 3219-1100 (250 lugares). 17h/2h (sex. e sáb. até 4h). Aberto em 2001.

Lupus Bier

Afora os sete rótulos de chope artesanal, a cervejaria oferece shows com bandas regionais e humoristas comandados por Rossiclea. A produção semanal de 2 500 litros de cerveja inclui, por exemplo, as versões lager (R$ 8,49) e weiss (R$ 13,99), ambas com 300 mililitros. A entrada (R$ 45,90) dá direito à programação artística e a um bufê com pizzas, massas e pratos como o arroz de camarão. Rua dos Tabajaras, 340, Praia de Iracema, ☎ 3219-2829 (850 lugares). 19h/1h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2002.

Meat N’ Beer Boutique

Mais de 250 rótulos de cerveja e quarenta cortes de carne integram a oferta da casa, que também funciona como loja. Uma grande mesa no centro do salão permite que clientes bebam e petisquem no local. Opção de cerveja artesanal, a curitibana Dum Petroleum (R$ 34,50, 330 mililitros), uma imperial stout, divide a carta com a belga La Trappe, estilo dubbel (R$ 79,90, 750 mililitros). Aos sábados, uma parrilla é montada para assar pedidas como o espetinho de acém de wagyu (R$ 96,43 o quilo). Avenida Santos Dumont,564 0, lojas 6 e 7, Cocó, ☎ 3035-3534 (35 lugares). 10h/21h (ter. e qua. até 19h, dom. 9h/13h, fecha seg.). Aberto em 2016.

PUBS

Blue Door Pub

A porta azul da entrada leva a um ambiente com influências do rock e do blues. No térreo, bandas se apresentam de quinta a sábado. A casa oferece o chope irlandês Guinness (R$ 32,90, 500 mililitros) e drinques elaborados, a exemplo da caipirosca de morango, limão-siciliano, xarope de cranberry e amora mais vodca importada e da mistura de gim, água tônica mais xarope de pepino e anis (R$ 20,00 cada um). Para acompanhar, há costela de porco defumada com molho barbecue. Servido com batata frita, o petisco custa R$ 49,90. Rua Joaquim Nabuco, 1333, Aldeota, ☎ 3109-9288 (100 lugares). 17h30/2h (ter. até 0h, qua. e qui. até 1h, dom. até 23h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Boozer’s Pub

O pub com temática roqueira tem oitenta rótulos de cerveja, como a dinamarquesa Faxe (R$ 33,00, com 1 litro), e chope Heineken (R$ 8,00, 300 mililitros). Na quinta, quiz e karaokê animam os clientes, enquanto às sextas e aos sábados há bandas de rock e blues. No cardápio de comes fazem sucesso os hambúrgueres, caso do albundy, montado no pão bola com 200 gramas de carne, queijo prato, alface, tomate e maionese (R$ 25,00). Acompanha batata frita. Para três pessoas, uma opção é a carne de sol desfiada mais macaxeira frita gratinada com molho bechamel e parmesão (R$ 42,00). Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles, ☎ 3261-9829 (200 lugares). 19h/3h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2014.

Sherlock’s Pub

Transmissões esportivas em telões e shows de rock às sextas e aos sábados são os maiores atrativos da programação. Na carta estrelam noventa rótulos de cerveja, caso da checa Praga Premium (R$ 31,90, 500 mililitros) e do chope pernambucano Bossa Nova (R$ 6,50, 234 mililitros). Novidade, o drinque red velvet mistura xarope de morango, framboesa, chá de frutas vermelhas, hibisco e vodca (R$ 26,90). O cardápio de comes destaca a costela de porco ao molho barbecue com salada de repolho e batata frita (R$ 44,90, para duas pessoas). Outra pedida popular é a batata frita gratinada com molho chilli de carne e queijo (R$ 23,90). Rua Silva Paulet, 1222, Aldeota, ☎ 98180-9698 (200 lugares). 18h/2h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.