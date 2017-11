Cervejarias e choperias em Manaus

O roteiro a seguir, com onze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Beer’s & Beer: melhor carta de cerveja eleita pelo júri

Mistura de bar e loja, o charmoso endereço faz sua estreia entre os campeões de VEJA COMER & BEBER. Alex Miranda, gaúcho de Itaqui, na fronteira com a Argentina, comanda a operação ao lado dos sócios Daniel Pi e Bruno Lins. Apaixonado por cerveja e chimarrão, Miranda cuida da seleção dos mais de 200 rótulos da carta etílica, número que costuma dobrar nos meses de verão — por causa da rotatividade, não há cardápio impresso. No balcão está outro trunfo da casa, as nove torneiras de chope, que podem derramar o pilsen Imigração Export, produzido em Campo Bom (RS), e o manauara Rio Negro, um american wheat acrescido de manga (R$ 12,00 cada um, 330 mililitros). Armazenadas em estantes e freezers, as cervejas importadas dividem espaço com rótulos gaúchos, cativos entre as sugestões. Vêm de Porto Alegre, por exemplo, a IPA Roleta Russa (R$ 33,00, 500 mililitros) e a session ale Tilt, da cervejaria Seasons (R$ 49,00, 500 mililitros). No rol das pedidas estrangeiras, a belgian golden strong ale Gulden Draak é envelhecida em barril de uísque (R$ 153,00, 750 mililitros). Da diminuta cozinha saem somente pizzas, como a de peperone (R$ 30,00). Mas dá para pedir sanduíches da campeã 80’s Burguer & Beer (leia na página 32), bem ao lado — o vaivém de garçons entre as casas é cena recorrente. Rua Doutor Thomas, s/nº, Container Mall, Adrianópolis, ☎ 3084-9488. 16h/23h (sex. e sáb. 11h/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

2º lugar: Barão Cervejas & Empório

A carta de cervejas lista mais de cinquenta rótulos nacionais e importados, da paulista Baden Baden Pilsen (R$ 27,00) à alemã Erdinger Weissbier (R$ 39,00, 500 mililitros). Entre as quatro variedades de hambúrguer, o porque sim (R$ 18,00) é disparado o mais pedido — dentro do pão, vão hambúrguer da casa com 140 gramas, mussarela e bacon. Servida à parte, a porção de fritas custa R$ 8,00. Avenida Professor Nilton Lins, 18, Parque das Laranjeiras, Flores, ☎ 3302-4613 (80 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2014.

3º lugar: Cachaçaria do Dedé & Empório

Entre os 1 029 rótulos de cachaça, alguns são da casa, como a Dedé Amburana (R$ 9,90 a dose) e a Dedé Prata (R$ 7,90 a dose). Os chopes Kaiser e Heineken (R$ 6,90 e R$ 8,90, respectivamente) concorrem com as cervejas Dedé Dunkel (R$ 18,90) e Dedé Lager (R$ 17,90). Lideram os pedidos na cozinha as porções de joelho suíno defumado com batatas rústicas e geleia picante de cebola (R$ 37,90, para dois) e de iscas de carne de sol com bolinho de macaxeira e queijo de coalho (R$ 37,90, para dois). Todos os dias, a partir das 19h, tem música ao vivo. Manauara Shopping, ☎ 3236-6642 (350 lugares). 9h/23h (dom. 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 1991.

Baguera Choperia e Grill

Sobre as mesas enfleiradas na praça de alimentação do Dom Pedro, canecas de chope Brahma (R$ 7,00, 300 mililitros) e latas de cerveja Brahma, Skol, Antarctica e Itaipava (R$ 4,00 cada uma) escoltam os petiscos. Boa parte da clientela vai de frango à passarinho (R$ 30,00) ou de iscas de filé-mignon com fritas (R$ 35,00). Caipirinhas e caipiroscas saem por R$ 10,00 cada uma. Avenida Pedro Teixeira, 77, box 25, ☎ 99142-0439 (80 lugares). 11h/1h (fecha seg.). Aberto em 2000.

Cent Beer

Na carta de cervejas, com cerca de trinta rótulos nacionais e importados, figuram a uruguaia Norteña (R$ 25,00, 1 litro) e as nacionais Cerpa Tijuca (R$ 10,00) e Paulistânia Lager Puro Malte (R$ 25,00, 1 litro). Ao som de bandas de rock, que se apresentam todas as noites, a clientela devora o mix de pastéis, com recheios de carne, quatro queijos e frango com catupiry (R$ 22,00, dez unidades), e o flé ao molho de gorgonzola acompanhado de fritas (R$ 38,00, para dois). Avenida João Valério, 708, Vieiralves, ☎ 98195-5150 (40 lugares). 18h/3h (fecha ter.). Aberto em 2016.

Cervejaria Rio Negro

A casa fabrica a própria cerveja, vendida em mais de oitenta bares de Manaus. São seis tipos, servidos em copos de 500 mililitros — entre os mais pedidos estão o pilsen e o de trigo (R$ 6,00 cada um). Para acompanhar, tem flé com fritas (R$ 35,00) e porção de pastel de queijo (R$ 18,00, dez unidades). Aos sábados, a partir das 12h, entra em cartaz o bufê de almoço, com feijoada e costela assada em fogo de chão (R$ 25,00 por pessoa). Aos sábados, o proprietário Bruno Silva promove visitas guiadas para que os visitantes conheçam de perto o processo de fabricação da cerveja. Rua Francisca Mendes, 49, Cidade de Deus, ☎ 3582-4336 (200 lugares). 20h/4h (sáb. a partir 12h; fecha de dom. a ter.). Aberto em 2015.

Manaus Brew Shop

A casa funciona como bar e loja de equipamentos e insumos para fabricação de cerveja. Cerca de quarenta rótulos de cerveja e quatro variedades de chope figuram no menu. A americana Founders KBS (R$ 39,00, long neck) pode acompanhar o sanduíche de rosbife com mussarela, picles e maionese, montado no pão de milho (R$ 16,00). Para saborear com a porção de carne suína assada, escoltada por farofa de limão e gengibre (R$ 30,00), a sugestão é a Ever Ipa, da paulista EverBrew, na lata de 473 mililitros (R$ 45,00). Avenida Mario Ypiranga Monteiro, 64, Adrianópolis, ☎ 3308-0380 (20 lugares). 14h/22h (sex. até 0h; sáb. 10h/0h; fecha dom.). Aberto em 2017.

PUBS

Os Intocáveis Gastropub

Duas bandas de rock se apresentam por noite — o som começa às 21h às quintas e, às sextas e sábados, tem início às 22h. Enquanto rola o som, a clientela bebe cerveja Budweiser (R$ 8,00), Heineken (R$ 8,00) e Corona (R$ 17,50), em garrafas long neck. A fome é assunto para petiscos como o rafaelle, que traz iscas de filé-mignon com fritas (R$ 42,00), ou o john, composto de linguiça suína flambada e bolinhos de queijo (R$ 34,90). Na carta de drinques, fguram receitas como o moscow mule, à base de vodca, limão e gengibre, e o demoniac, que leva vodca, limão, morango e pimenta dedo-de-moça (R$ 22,00 cada um). Rua Rio Jutaí, 885, Vieiralves, ☎ 98120-1118 (170 lugares). 18h/4h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2016.

Old Sailor

Diante do palco, ou no salão reservado do 2º piso, shows de MPB, sertanejo, samba, pagode e rock animam o consumo de drinques como o moscow mule (R$ 19,00). Long necks de Heineken e Sol Premium (R$ 8,00 cada uma) escoltam porções de bolinhos de costela ao molho de mostarda apimentada (R$ 32,00, com oito unidades). O old burguer (R$ 27,00) leva hambúrguer de costela e maionese caseira de bacon — o sanduíche vai à mesa em companhia de batata frita e palito de mussarela empanada. Rua Fortaleza, 201, Adrianópolis, ☎ 98418-3366 (100 lugares). 18h/2h (qui. a partir das 19h; sex. e sáb. 19h/3h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Red Dog Pub

No começo da noite, o deque ao ar livre é o lugar mais disputado pelos clientes — um telão exibe clipes de rock, jogos e episódios da série Game of Thrones. A partir das 22h, as atenções se voltam para o palco dentro do bar, onde bandas de rock se apresentam todas as noites. Porções de fish & chips (R$ 30,00) e de camarão crispy, empanado e servido com molho rosé (R$ 45,00), saem na companhia das cervejas Budweiser, Stella Artois ou Heineken, em garrafas long neck (R$ 8,00 cada uma). O drinque mojito, à base de rum, limão e hortelã, sai por R$ 15,00. Rua Rio Branco, 292, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, ☎ 98409-2780 (250 lugares). 19h/5h (dom. 16h/0h; fecha de seg. a qua.). Aberto em 2015.

Santa Brêja Gastrobar

A decoração e a trilha sonora reproduzem a atmosfera dos pubs ingleses. No balcão, copos do chope manauara Rio Negro (R$ 7,90, 300 mililitros) dividem espaço com cervejas importadas, a exemplo da holandesa La Trappe Isid’Or (R$ 49,90 a long neck) e da alemã Hofbräu München Weisse (R$ 37,90 a caneca com 500 mililitros). Da cozinha saem petiscos como o kikoxa, peito de frango com creme de queijo, batata noisette e provolone (R$ 39,90, para dois). Paga-se o mesmo preço pela porção de flé à parmigiana com batata frita. Avenida Djalma Batista, 2010 (Manaus Auto Shopping), Chapada, ☎ 99513-2624 (144 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (sex. e sáb. até 3h). Aberto em 2014.