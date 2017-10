Cena deletada de ‘It’ mostrava palhaço devorando um bebê

Não bastasse Georgie Denbrough, It: A Coisa deveria contar com outro infanticídio, um pouco pior. Em cena deletada da versão final do filme, que estreou nos cinemas em 7 de setembro, uma mãe ofereceria seu bebê para o palhaço Pennywise devorar.

Em setembro, o ator Bill Skarsgård, que interpreta Pennywise nos cinemas, revelou a existência de uma cena deletada, mas não deu detalhes quanto ao seu conteúdo. Ao podcast da revista Variety, ele explicou: “A cena acabou ficando muito perturbadora. E eu nem estou caracterizado de palhaço, pareço mais comigo mesmo. Era subversivo demais, uma história de fundo para contar o que era o It e de onde Pennywise veio”.

Na última semana, no entanto, o site Blood Disgusting encontrou o roteiro da cena em questão. Ambientada em 1637, ela mostra o palhaço assombrando uma família de camponeses, que em troca da vida dos outros filhos, resolve entregar o recém-nascido ao demônio. As orientações preveem uma cena bastante gráfica, que mostra detalhadamente o bebê sendo devorado.

A continuação de It: A Coisa chegará aos cinemas em 6 de setembro de 2019, e acompanhará o retorno do Clube dos Perdedores a Derry, 27 anos depois dos acontecimentos do primeiro longa. Skarsgård voltará ao papel do palhaço, mas o resto do elenco ainda não foi anunciado.