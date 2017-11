Celular de Bárbara Paz toca no ‘Encontro’ e Fátima reage

Bárbara Paz foi uma das convidas do Encontro desta quarta-feira. A atriz comentava sobre sua personagem na novela das 9 da Globo, O Outro Lado do Paraíso, quando seu celular começou a tocar. “Gente, eu deixei meu telefone aqui, está tocando”, disse. “Pessoal, agora não, pessoal. Daqui a pouco, olha, meio-dia, meio-dia e cinco”, reagiu a apresentadora Fátima Bernardes, com bom humor.

No programa, Bárbara não usou de meias palavras para falar de sua personagem, Jô, que se uniu a Natanael (Juca de Oliveira) para separar Beth (Gloria Pires) de Henrique (Emilio de Melo). “A Jô quer ser a Elizabeth, ela quer tudo, a casa, o marido, o carro. A mulher é muito invejosa”, afirmou. “Ela é nojenta, não presta, você vê de cara que ela não presta.”

Questionada se ela já tinha tido uma amiga como Jô na vida real, ela negou. “Na verdade, não. Já tive uma decepção com uma amiga, mas não se compara”, disse. “A Jô quer o bem para ela, ela está pensando nela.”