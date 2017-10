‘Celebridade’ será reprisada no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

A Globo já bateu o martelo sobre a próxima novela a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Será Celebridade (2003), folhetim assinado por Gilberto Braga e protagonizado por Malu Mader e Claudia Abreu. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, a trama substituirá Senhora do Destino, que está no ar desde março, em dezembro.

Celebridade mostrava a rivalidade entre duas mulheres, Maria Clara Diniz (Malu) e Laura Prudente da Costa (Cláudia). Na história, a loira se aproximava da outra, empresária de sucesso, dizendo ser sua fã e acabava se tornando sua assistente e confidente. Laura, porém, tinha um plano de vingança por causa de uma história familiar que unia as duas e só pensava em destruir Maria Clara. Uma das cenas mais icônicas do folhetim foi a surra que a empresária deu em Laura após descobrir todo o plano – marcou época como uma das maiores sovas do mundo das novelas.

Além de Malu Mader e Claudia Abreu, a trama também contava com os atores Marcos Palmeira, Fábio Assunção, Márcio Garcia, Nívea Maria, Ana Beatriz Nogueira, Deborah Evelyn e Hugo Carvana, entre outros, no elenco.