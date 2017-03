Cate Blanchett aprendeu capoeira para novo filme do Thor

As primeiras imagens do filme Thor: Ragnarok, divulgadas pela revista americana Entertainment Weekly, mostram uma Cate Blanchett quase irreconhecível. Morena e com cabelos revoltos, a atriz dará vida à vilã Hela, a deusa da morte na mitologia da saga do deus nórdico e super-herói da Marvel.

Em entrevista à publicação, Cate conta que aprendeu a luta brasileira capoeira para o papel. “Ela ficou trancada por muitos anos e está bastante irritada. Então, com um erro, ela é libertada e não pretende voltar para a prisão”, conta a atriz sobre a personagem. Na trama, ela vai usar os movimentos da capoeira para confrontar Thor (Chris Hemsworth). No embate, o herói vai acabar em Sakaar, um mundo para onde são enviados diversos desajustados. Hulk (Mark Ruffalo), aliás, também foi parar no local nada aprazível.

As imagens também mostram outra novidade. Thor deu adeus à cabeleira desarrumada e agora surge com fios curtos e barba levemente mais farta que a vista nos longas anteriores. O ator australiano comemora a mudança. “Foi bom não ter que ficar uma hora na cadeira da maquiagem todas as manhãs. Foi como um renascer para mim como ator e também para o personagem”, explicou Hemsworth, que usava uma peruca para encarnar o protagonista.

O filme está previsto para estrear em 2 de novembro. Confira abaixo mais imagens divulgadas pela revista: