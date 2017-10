Casamento de ‘Jon Snow’ atrasa gravações de ‘Game of Thrones’

O casamento de Kit Harrington atrasará em um dia as gravações da última temporada de Game of Thrones. O ator, que interpreta Jon Snow, irá “juntar os trapos” com a colega de elenco Rose Leslie na mesma época da filmagem dos episódios finais da série, previstos para estrear em 2018 — e quer a presença de todo o elenco na cerimônia.

Segundo o site Indiewire, o Harrington ligou para o produtor da série pedindo “férias coletivas” para a equipe de Game of Thrones. “Eu disse: ‘Estou me casando e a culpa é sua'”, contou o ator, que conheceu a noiva no trabalho. “Acredito que a última temporada esteja sendo tão estressante que ele só chegou naquele nível de paz inabalável”, dando a entender que seu pedido foi aceito.

Antes de ser coroado o rei do Norte, o bastardo Jon Snow foi capturado por Ygritte (Leslie), que se apaixonou por seu prisioneiro. Os dois protagonizaram um dos romances mais “positivos” da série, antes de a personagem sair da série no final da quarta temporada.