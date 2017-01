Casa de férias de Ludmilla é invadida por garoto de 18 anos

As férias de Ludmilla foram perturbadas por um garoto de 18 anos, que invadiu a propriedade alugada pela cantora e sua família em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa da moça, a família não estava na casa no momento da invasão, nada foi roubado e ela e os parentes passam bem.

O invasor gravou vídeos e tirou fotos na casa da Ludmilla, e postou todo o material em seu Snapchat. Em um deles, o jovem faz um trocadilho com a letra da música Bom, da cantora: “Acabei de sair da piscina da Ludmilla, tranquilona, tomei um Chandon lá”. Um amigo em comum da cantora e do garoto viu as gravações na rede social e avisou Ludmilla.

Ao retornar de um passeio de barco, a família de Ludmilla sentiu falta de pequenos objetos, como um chinelo. A cantora, porém, prestou queixa apenas de invasão, uma vez que havia deixado a propriedade aberta antes de sair e não necessariamente o garoto do vídeo teria roubado os objetos. De acordo com a assessoria de Ludmilla, o garoto a procurou para pedir desculpas pelo ocorrido.