Carrie Fisher teria papel central no episódio 9 de ‘Star Wars’

A atriz Carrie Fisher, que morreu no fim do ano passado aos 60 anos, depois de sofrer um ataque cardíaco, seria a força principal do nono filme da saga Star Wars, mas os planos foram interrompidos por sua morte repentina, disse a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, em entrevista publicada nesta quarta-feira pela revista Vanity Fair. Segundo Kathleen, ao terminar de gravar sua participação no oitavo filme da franquia, Star Wars: O Último Jedi, Carrie disse que queria ter papel central no Episódio 9. “No minuto em que terminou, ela me pegou pelo braço e disse: ‘É melhor eu estar no centro do 9’, porque Harrison (Ford) foi o centro do 7, e Mark (Hamill) é a frente e o centro do 8. Ela achava que o 9 seria o seu filme. E teria sido.”

Carrie Fisher conquistou fama como a Princesa Leia na franquia original Star Wars, lançada entre 1977 e 1983, ao lado do piloto de aeronave Han Solo, de Harrison Ford, e do combatente jedi Luke Skywalker, de Mark Hamill. Ford se despediu da franquia em 2015, com a morte do seu personagem no filme Star Wars: O Despertar da Força, que reativou a história com uma nova trilogia sob a produção da Walt Disney.

Detalhes de Star Wars: O Último Jedi têm sido mantidos em segredo até a estreia, marcada para em 15 de dezembro, mas o papel de Carrie no filme não foi afetado por sua morte, já que ela deixou as cenas gravadas.

O nono filme, que ainda não tem nome e tem previsão de lançamento em maio de 2019, está sendo retrabalhado por Kathleen, o diretor Colin Trevorrow e a equipe da Lucasfilm, e o início das filmagens está previsto para o ano que vem.

A Lucasfilm já havia anunciado que não irá recriar a aparência de Carrie digitalmente nos próximos filmes.

(Com agência Reuters)