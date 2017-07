Carrie Fisher recebe indicação póstuma no Emmy por série cômica

Carrie Fisher, morta em dezembro passado aos 60 anos, recebeu uma indicação no Emmy Awards nesta quinta-feira por seu trabalho na série cômica Catastrophe, produzida pelo serviço de streaming Amazon Prime Video. A americana concorre à estatueta de melhor atriz convidada em série cômica por seu papel como Mia, mãe do protagonista, Rob (Rob Delaney).

Carrie disputa o prêmio com Wanda Sykes, de Blackish, Becky Ann Baker, de Girls, Angela Bassett, de Master of None, Melissa McCarthy, de Saturday Night Live, e Kristen Wiig, também de Saturday Night Live. Todos os indicados ao Emmy, cuja cerimônia acontece em 17 de setembro, foram revelados nesta quinta.

A atriz, mais conhecida pelo papel de Princesa Leia na saga Star Wars, já havia sido indicada ao Emmy em 2011 pelo especial Wishful Drinking e em 2008 por uma participação especial na série cômica 30 Rock.

Carrie morreu em 27 de dezembro, quatro dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles – a atriz estava na capital inglesa justamente para a gravação de Catastrophe. No dia seguinte à morte da atriz, sua mãe, Debbie Reynolds, também veio a falecer.