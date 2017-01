Carrie Fisher e Debbie Reynolds têm funeral conjunto

Debbie Reynolds e Carrie Fisher, mãe e filha que morreram com um dia de diferença, na semana passada, tiveram funeral conjunto nesta sexta-feira, segundo o site da revista People. Debbie, que tinha 84 anos, foi enterrada junto com parte das cinzas de Carrie, que tinha 60 anos, no Hollywood’s Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles. Carrie foi cremada no começo desta semana.

De acordo com a People, estiveram no funeral Billie Lourd e Todd Fisher, filha e irmão de Carrie, respectivamente. Todd foi visto carregando as cinzas da irmã em uma urna que se assemelhava a uma pílula do medicamento Prozac. O enterro de Debbie aconteceu um dia após o velório fechado a parentes e amigos próximos de Carrie, na casa da atriz que interpretou a Princesa Leia na saga Star Wars, em Beverly Hills.

No velório, estiveram artistas como Meryl Streep, Penny Marshall, Meg Ryan, Richard Dreyfuss, Buck Henry, Candice Bergen, George Lucas e Gwyneth Paltrow. Meryl, grande amiga de Carrie, cantou Happy Days Are Here Again, a música preferida da atriz falecida.

Carrie morreu no dia 27 de dezembro, quatro dias depois de sofrer um ataque cardíaco a bordo de um avião com destino a Los Angeles. Debbie morreu no dia 28, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).