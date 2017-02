Carolina Ferraz vive transgênero em filme. Confira trailer

Carolina Ferraz dá vida a uma personagem transgênero no filme A Glória e a Graça, que teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira. Luiz Carlos era seu nome de batismo e o nome pelo qual sua irmã, Graça (Sandra Corveloni), ainda a conhece. Quinze anos depois de uma grande briga na família, Graça descobre um aneurisma fatal e decide ir atrás do irmão para que ele cuide de seus filhos depois de sua morte – e se depara com Glória.

Glória se sente realizada com sua vida, como proprietária de um restaurante. Quando ouve o pedido da irmã, reluta em aceitar, ainda remoendo a mágoa do passado. “Tá bonita, tá vistosa”, diz Graça à irmã. “Vistosa, meu amor, é a Carmen Miranda com uma salada de frutas na cabeça. Eu sou linda!”, responde a outra.

O longa é dirigido por Flávio Ramos Tambellini (Malu de Bicicleta) e tem estreia prevista para 30 de março.