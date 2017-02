Carnaval no Anhembi terá Bahia, paz e ‘Asa Branca’ neste sábado

A segunda e última noite de desfiles do Grupo Especial das escolas de samba de São Paulo começa às 22h30 neste sábado. O Anhembi será aberto a partir das 18 horas para o público e os desfiles serão transmitidos pela Rede Globo. Entre os temas abordados pelas escolas, estão a Bahia – Salvador, no caso da Unidos da Peruche, e Mãe Menininha do Gantois, no caso da Vai-Vai –, e a canção Asa Branca, que vai ganhar releitura da Dragões da Real.

A primeira escola a desfilar pelo Anhembi no sábado será a Mancha Verde, às 22h30. Neste ano, a escola, que volta ao Grupo Especial em 2017, resolveu homenagear o nome José, com o samba-enredo Zé do Brasil, um Nome e Muitas Histórias. “Eu sou José! / Mas, se preferir, pode me chamar de Zé. / Emprestei meu nome ao anônimo e também a personalidade, / do padre fundador ao mártir que lutou pela liberdade”, diz a introdução do samba.

Em seguida, às 23h35, desfila a Unidos do Peruche, que vem com a homenagem a Salvador, “cidade da Bahia Caldeirão de Raças, Cultura, Fé e Alegria”, segundo a escola. O samba-enredo promete muitas citações a orixás, candomblé e os pratos típicos da Bahia. “Baiano, é calor no coração / liberdade, nunca mais a opressão / mulheres guerreiras… terço, arruda e guiné / tem candomblé, nesse cortejo de fé”, diz um trecho da letra.

Vencedora do Grupo Especial em 2016, a Império de Casa Verde entra no sambódromo à 0h40 e desfila com um samba-enredo sobre a paz. “Meu maior tesouro é a vida / E o desejo do meu carnaval / Sou Casa Verde paixão e amor / Juntos num só ideal / Vamos erguer essa bandeira / Clamando pela paz Universal”, diz um trecho da canção.

Seguindo a Casa Verde vem a Dragões da Real, à 1h45. A escola vai homenagear a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. O samba-enredo faz uma releitura da canção: “De tanto ‘oiá’ o sol ‘queima’ a terra / Feito fogueira de São João / Puxei o fole, embalado me inspirei / Aperreado coração aliviei / De joelhos para o pai, pedi / Com os olhos marejados, senti / Quanta tristeza brota desse chão rachado”.

A Vai-Vai dá continuidade aos desfiles às 2h50 com uma homenagem à Mãe Menininha do Gantois, conhecida mãe-de-santo de Salvador. “Ê laroiê… abra o caminho pro Vai-Vai passar / A energia que emana do Orun / Meus versos no acalanto de Olorun / E no Ayê… rufam atabaques no Xirê”, diz um trecho da letra.

A penúltima escola a desfilar no Anhembi será a Nenê de Vila Matilde, que começa sua festa às 3h55. O grupo vai prestar uma homenagem à cidade de Curitiba. “Curitiba é sinfonia genial / que vai brilhar, no palco no meu carnaval / Lá vem nenê, segura que eu quero ver / Meu samba vai levantar poeira / É o lado leste sacudindo a avenida / A vila exaltando Curitiba”, diz o samba-enredo.

A escola que fecha o último dia dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo é a Rosas de Ouro, iniciando sua passagem pelo Anhembi às 5 horas. A escola terá como tema a convivência: “O tempo vem nos ensinar / Que a vida é pra celebrar /Viver em união e harmonia / Ser é a razão de existir, amar é um dom / Um fruto a colher, ver a natureza sorrir”.