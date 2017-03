Cantores das boybands Backstreet e N’Sync se beijam no palco

Boybands em geral são tidas como atrações consumidas por meninas. Mas há uma outra parcela de fãs dos grupos vocais formados exclusivamente por meninos que deve ter ido ao delírio em Las Vegas, na noite da última quarta-feira. No palco, o cantor Joey Fatone, do N’Sync, tascou um beijão em Nick Carter, do Backstreet Boys.

“Joey Fatone literalmente me nocauteou. Aparentemente, não há mesmo limites em Las Vegas”, escreveu Carter no Instagram, onde publicou uma foto do beijo. Carter, um brincalhão pai de família assim como Fatone, termina um post com uma hashtag controversa. ‘Shaggs”, ele escreve, o que pode ser lido como “bichas”.