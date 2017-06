Cantora surda emociona plateia em programa de calouros

A cantora Mandy Harvey emocionou a plateia e impressionou os jurados do America’s Got Talent na noite desta terça-feira. A moça de 29 anos explicou que perdeu a audição quando tinha 18 anos por causa de um transtorno de tecido conjuntivo, doença que acabou deteriorando seus nervos. Mas isso não a impediu de continuar cantando – descalça no palco, ela explicou que consegue acompanhar a música sentindo a batida pelo chão.

No programa de calouros, ela cantou Try, uma canção de autoria própria. “Depois que eu perdi a audição, eu desisti. Mas eu queria fazer mais da minha vida do que simplesmente desistir”, disse ela sobre o significado da música. Quando Mandy começou a cantar, os jurados trocaram olhares de aprovação e o público foi às lágrimas.

Ao final de sua performance, Simon Cowell, criador do formato e um dos jurados do programa, apertou o Golden Buzzer para a cantora, o que significa que ela vai direto para a fase de apresentações ao vivo do reality. Conhecido por ser durão, Cowell se dobrou: “Faço isso há muito tempo e (sua apresentação) foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi e ouvi”.

A apresentação rendeu elogios a Mandy também na internet. Confira alguns comentários:

A mulher é surda, não consegue escutar o tom que tá cantando e cantou tão bem cara, cantou com a alma. Mano, que lindo. Chorei demais — Da Riva (@Da_Rivando) June 7, 2017

"Eu quero fazer mais do que apenas desistir". Ela é surda, mas canta muito bem. Chorei um balde aqui… Que… https://t.co/YNZwvDjD1D — Tania Biker (@taniabiker) June 7, 2017