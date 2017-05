Cantor e compositor Gregg Allman morre aos 69 anos

Gregg Allman, o poderoso cantor e compositor de blues que cofundou a Allman Brothers Band e emergiu como pioneiro do rock sulista, morreu aos 69 anos. Allman faleceu em sua casa em Savannah, na Geórgia, de acordo com um comunicado postado neste sábado em seu site.

A causa da morte não foi informada, mas a declaração diz que ele “lutou com muitos problemas de saúde ao longo dos últimos anos”.

Allman, que tocava teclado, violão e também cantava, foi diagnosticado com hepatite C em 1999 e sofreu um transplante de fígado em 2010. O irmão de Gregg Allman, Duane, cofundador do grupo e lendário guitarrista, morreu em um acidente de motocicleta em 1971, aos 24 anos.

Gregg Allman, conhecido por seu jeito gentil e pelo longo cabelo loiro repartido no meio, ficou sozinho à frente da banda por décadas. O grupo se tornou muito popular, especialmente nos anos 1970.

Desde que a Nielsen Music começou a controlar a compra e venda de suas músicas em 1991, a Allman Brothers Band vendeu 9,3 milhões de álbuns nos Estados Unidos.

Os hits mais conhecidos do grupo incluem “Whipping Post”, “Midnight Rider”, “Melissa” e “Ramblin’ Man”.

(com Agence France-Presse)