Cantor da boyband de K-pop Big Bang sofre overdose

T.O.P., integrante do grupo sul-coreano Big Bang, de K-pop (como é chamado o pop feito na Corea, ou Korea em inglês) foi encontrado inconsciente em Seul. De acordo com jornais locais, o artista, cujo nome real é Choi Seoung Hyun, teve uma overdose por causa de tranquilizantes e foi parar na UTI. No fim do dia, os médicos disseram que o cantor já estava retomando os sentidos, mas que ainda demoraria dois dias para que ele se recuperasse completamente.

O Big Bang publicou nas redes sociais uma carta escrita por T.O.P, em que pede perdão pelo uso excessivo das substâncias. “Primeiro de tudo, eu quero me desculpar com todo o meu coração por desapontar muitos e causar um conflito por minha causa”, escreveu.

“Eu não tenho justificativas e estou muito arrependido. Agora, estou escrevendo com cuidado, enquanto estou com medo de tudo… acho que devo ser punido por machucar os membros, a marca, o público, os fãs, que me apreciam, e minha família de um jeito que não pode ser consertado. Meu coração dói, e estou muito desapontado comigo mesmo. Vou refletir sobre minhas ações. Não vou cometer o mesmo erro irresponsável novamente. me desculpem”, finalizou o jovem na carta.

(Com Estadão Conteúdo)