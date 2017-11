A Cantina do Délio está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Cantina do Délio, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 55,00) e no jantar (R$ 65,00), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

ALMOÇO

Entrada: escabeche bovino (carne cozida lentamente, pimentão verde e batatas pérolas confitadas acompanhadas de fatias de panne caseiro)

Prato principal: filé-mignon recheado com búfalas e tomates secos, acompanhado de risotto reggiano

Sobremesa: gelato de doce de leite com coco

JANTAR

Entrada: foccaccia com alecrim e tomatinhos confit, acompanhada de patê italiano

Prato principal: coxa e sobrecoxa de pato, ao molho de vinho do Porto, servido com musseline de batata baroa e crisps de batata

Sobremesa: gelato de doce de leite com coco

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão).

CANTINA DO DÉLIO. Rua Itupava, 1094, Alto da Rua XV, ☎ 3078-0010 (190 lugares). 11h30/16h e 18h/0h (dom. só almoço). Aberto em 2006. $$