Campeão do ‘The Voice’, Sam Alves declara ser gay

Sam Alves, campeão da segunda temporada do The Voice Brasil, declarou sua homossexualidade nesta terça-feira, via Twitter. A notícia não surpreendeu tanto os usuários da rede social, que aparentemente já desconfiavam da orientação sexual do cantor.

Não ☺️ e hoje posso responder isso. Beijos Rafs e beijos Paris. J'aime beaucoup à Paris e je veux de visité un jour! https://t.co/Vojovpicyd — Sam Alves (@samalvesmusic) March 7, 2017

Respondendo a pergunta de um fã — “Oi Sam, você é hétero? Beijos, aqui em Paris amamos seu trabalho!” — Sam escreveu: “Não (: e hoje posso responder isso. Beijos Rafs e beijos Paris. J’aime beaucoup à Paris e je veux de visité un jour!”, em um francês com cara de Google Tradutor. Desde que fez a revelação, Alves está nos Trending Topics do Twitter, a lista de assuntos mais comentados da rede social.

Em 2013, Sam conquistou o país com sua versão das músicas When I Was Your Man, de Bruno Mars, e o dueto com Marcela Bueno de A Thousand Years, de Christina Perri. Egresso do The Voice Estados Unidos, o cearense chegou à final da versão brasileira do reality pelo time de Cláudia Leitte, e disputou o grande prêmio com Lucy Alves, Pedro Lima e Rubens Daniel, derrotando os concorrentes.

Confira algumas das reações à publicação de Sam Alves:

Sam Alves se assumiuuuu…. pic.twitter.com/R9RvsTHOP5 — Rihanna, Camz e 5H (@FredAlmeida20) March 7, 2017

Sam Alves mais uma pessoa a vencer o gay panic. Parabéns, Sam Alves!! — None Goodweather (@noneqaf) March 7, 2017