Campanha com brasileira é acusada de incitar estupro na França

A grife Saint Laurent se tornou alvo de ativistas na França com sua nova campanha de outono, divulgada no fim de fevereiro. As imagens mostram a modelo pernambucana Fernanda Oliveira com as pernas abertas, e a virilha em evidência. Segundo o jornal The Guardian, a ARPP, autoridade francesa de regulamentação de publicidade, a campanha tem sido acusada de incitar o estupro ao colocar a modelo em pose degradante e humilhante. Os críticos pedem que a imagem seja banida do país.

“Acredito que as clientes da Saint Laurent não gostariam de estar associadas a essa campanha. É o pornô chique que está de volta. Isso não é aceitável”, afirmou Stéphane Martin, diretor da ARPP. Ativistas feministas também se pronunciaram. “Como eles querem vender algo para mulheres com isso? Ou foi intencional e criaram um escândalo para que falássemos sobre eles”, disse a porta-voz do grupo Osez le féminisme!. Até o momento, a grife não comentou o assunto.

Fernanda, 21 anos, chamou a atenção na última edição da São Paulo Fashion Week, especialmente por ostentar no colo, entre os seios, uma faca tatuada.

Outras imagens da mesma campanha, mas com modelos diferentes, foram acusadas de incitar o estupro e podem ser banidas do país. Confira abaixo as imagens:

MICA – SEPTEMBER 27TH – SUMMER 17 – BEHIND-THE-SCENES #YSL04 PART 2 BY @anthonyvaccarello PHOTOGRAPHED BY @collierschorrstudio #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent A post shared by SAINT LAURENT (@ysl) on Jan 11, 2017 at 2:00pm PST