Camila Queiroz e Klebber Toledo ficam noivos

Juntos desde que integraram o elenco da novela das 6 da Globo Êta Mundo Bom!, Camila Queiroz e Klebber Toledo estão noivos. O casal anunciou a novidade no Instagram. O ator publicou uma foto em que aparece de joelhos diante da moça, com a legenda em inglês: “Ela disse sim”. Camila também postou uma imagem do casal: “Sim, eu aceito”, escreveu, em inglês.

Os atores assumiram o namoro em agosto do ano passado, quando a novela Êta Mundo Bom! chegou ao fim. Os dois publicaram fotos juntos curtindo as férias em Bariloche, na Argentina.

No último fim de semana, eles deram uma festança para comemorar seus aniversários: Klebber fez 31 anos em 14 de junho, e Camila fará 23 no dia 27.

She said yes ♥️💍 Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo) em Jun 19, 2017 às 7:42 PDT