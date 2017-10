Camarote desaba em show de Ivete Sangalo

Uma apresentação de Ivete Sangalo em Aracaju, na madrugada deste domingo, se transformou em palco de horror. Uma das atrações da Odonto Fantasy, a cantora baiana estava no meio de sua performance quando parte da estrutura do camarote desabou, deixando um saldo de 26 feridos – nenhum deles em estado grave.

A causa provável do acidente foi a superlotação do camarote. Chovia muito durante o show de Ivete, o que fez o público se bandear para o local, a fim de se proteger do aguaceiro. A estrutura não suportou a quantidade de pessoas e acabou desabando.

Ivete interrompeu a festa assim que percebeu a queda do camarote e pediu calma. “Vamos descer gradativamente. Vou aguardar a organização do evento avaliar a situação e decidir se devo ou não continuar com o show”, disse. Ela reiniciou o espetáculo 40 minutos depois do tumulto. A festa terminou às 6h30 da manhã.

A Odonto Fantasy reuniu um público estimado em 22 000 pessoas (a festa era à fantasia; daí a explicação de Ivete estar trajando um uniforme da Mulher Maravilha). Além da cantora baiana, a festa teve shows de Leo Santana, Saulo Fernandes, Jota Quest e o grupo Bali.