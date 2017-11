Caitlyn Jenner está namorando com modelo trans 47 anos mais nova

Caitlyn Jenner está vivendo um novo romance com uma modelo transgênero 47 anos mais nova que a socialite. Caitliyn, que antes era conhecida como Bruce Jenner, pai de Kendall e Kylie Jenner, assumiu que se identificava como mulher em 2015 aos 66 anos.

De acordo com o site americano Radar Online, a ex-atleta de 68 anos está namorando com a modelo Sophia Hutchins, de 21. O casal viajou recentemente para o México e já foi visto nos mesmos lugares diversas vezes. Sophia também é transexual e fez a adequação do seu corpo em 2016, quando se chamava Scott. Em uma entrevista ao programa do canal ABC 20/20, a modelo chegou a contar que se sentiu motivada depois da transição de Caytlin na frente da mídia.

Caitlyn Jenner foi medalhista das Olimpíadas de 1975 no decatlo. A socialite ficou famosa pelo reality show da família Kardashian, quando ainda era casado com Kris Jenner, com quem teve as duas filhas Kendall e Kylie. Depois de se assumir transexual, a atleta ganhou um próprio programa, intitulado de I Am Cait, que foi cancelado em abril de 2016, após duas temporadas.