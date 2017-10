Caio Castro vai apresentar reality de namoro na MTV

Caio Castro será o novo apresentador do programa Are You The One? Brasil, da MTV. O ator global vai gravar durante os meses de novembro e dezembro deste ano, em Búzios, no Rio de Janeiro. Em sua quarta temporada, o reality show reúne vinte participantes, dez homens e dez mulheres, que devem descobrir qual selecionado é seu par perfeito. Os casais considerados ideais são formados antes, sem o conhecimento dos eleitos, por um time de psicólogos. Se o grupo acertar quem são os pares, um prêmio em dinheiro de 500.000 reais é dividido entre todos.

“Estou muito animado com este novo projeto. É mais um novo desafio para mim. Vai ser muito bacana acompanhar de perto essa competição”, diz em nota oficial o ator, que agora substitui Felipe Titto, apresentador das temporadas anteriores.

A estreia do programa está prevista para 2018.