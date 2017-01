Caio Blat espinafra Doria e é criticado nas redes sociais

Em uma sequência de publicações no Instagram, o ator Caio Blat causou controvérsia ao criticar o prefeito de São Paulo, João Doria. “Você está muito equivocado, andando para trás”, escreveu Blat na legenda de uma foto em que Doria aparece com o rosto pintado de cinza.

“São Paulo tem alguns dos melhores grafites do mundo. Isso é nosso, é patrimônio publico. Você devia se informar, seu ignorante, reacionário, babaca. Péssimo inicio de mandato, população envergonhada. Pare de gastar nosso dinheiro com tinta cinza! Só nos resta aproveitar os muros novos com muito spray…”, disse.

Nos comentários da imagem, o ator tem sofrido críticas e ameaças de apoiadores do prefeito. “Passa o endereço da sua casa pra gente fazer arte, seu carioca otário”, é uma das mais leves sugestões no perfil de Blat.

O ator, contudo, não parece preocupado. Ele continuou sua campanha e postou ainda uma foto do muro do Estádio do Pacaembu, em que uma pichação diz: “Chora, Doria”. Depois, ele reproduziu uma imagem de um grafite creditado ao Pixo do Bom.

