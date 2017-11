Cafés regionais e cafeterias para conhecer em Manaus

O roteiro a seguir, com catorze estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Café Regional Priscila: eleito melhor café regional pelo júri

Prestes a completar trinta anos, a marca fundada pela família Carvalho no município de Rio Preto da Eva acaba de inaugurar sua décima unidade no estado. Desde setembro, manauaras e turistas podem escolher entre a matriz, em Ponta Negra, e o novo endereço na capital, no bairro Cidade Nova. Em todas elas, a especialidade são itens típicos da região — e outros nem tanto. Das mais de 100 receitas, há algumas de influência nordestina, como a farofa de carne de sol (R$ 10,00), e mineira, caso dos doces. “Clientes desses lugares ajudaram a moldar nosso cardápio e a própria cozinha amazonense”, explica o proprietário Daniel Carvalho, irmão da pioneira Priscila. À la carte, chegam à mesa quitutes como o x-caboquinho (R$ 20,00) e tapiocas bem servidas, a exemplo da de tucumã com queijo de coalho e da preenchida com castanha (R$ 36,00). Bolos de tapioca com coco e de macaxeira (R$ 4,00 o pedaço) estão entre os mais solicitados do cardápio, que lista ainda cuscuz, omeletes, mingaus, pamonhas e sanduíches. Para beber, o café, puro ou com leite, pode ser consumido à vontade por R$ 4,00. Frutas como cupuaçu, taperebá e graviola são oferecidas em forma de suco no copo (R$ 6,00) ou na jarra de 1 litro (R$ 20,00). Avenida do Turismo, 1301, Ponta Negra, ☎ 99315-0193 (250 lugares). 6h30/18h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Travessa São Judas Tadeu, 3, Cidade Nova, ☎ 99315-0193 (160 lugares). 6h30/18h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 1988.

2º lugar: Café Regional Tapiri

Aberta somente aos sábados, domingos e feriados, a casa da manauara Rosilda Oliveira dispõe de ampla área externa, onde a clientela tem espaço para circular a caminho do bufê (R$ 30,00 por pessoa). Sobre a bancada se enfileiram mingau de banana e tapioca, bolo de macaxeira, banana-pacovã frita, farofa de charque, frutas, tapiocas preparadas na hora e o sanduíche x-caboquinho, de queijo de coalho e tucumã. Bebidas quentes e sucos estão inclusos no preço. Avenida Jacira Reis, 650, São Jorge, ☎ 3671-2008 (250 lugares). 7h/13h (sáb. e dom.). Aberto em 1998.

3º lugar: Café Caboclinho

O x-caboclinho (R$ 12,00), combinação de pão francês com tucumã e queijo de coalho, é o carro-chefe do menu, onde também figuram tapioca de castanha-da–amazônia (R$ 8,00) e de paçoca de carne acebolada com banana (R$ 14,00). O suco verde (R$ 10,00) é batido com couve, hortelã, maçã, gengibre, limão e abacaxi. Avenida Rio Mar, 657, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98118-1555 (140 lugares). 6h/11h e 14h/19h (sáb. e dom. 6h/12h; fecha seg.). Aberto em 2007.

Café com Leite

O café coado com leite, servido na garrafa térmica de 1 litro (R$ 6,00), enche várias xícaras enquanto se degusta o sanduíche mais tradicional da cidade: pão francês com tucumã e queijo de coalho (R$ 12,00). Nem tão magro assim, o cardápio fit tem escondidinho de macaxeira com carne moída (R$ 12,00) e suco detox de laranja, couve e gengibre (R$ 15,00, 600 mililitros). Rua Rio Jamary, 23, Vieiralves, ☎ 98151-1111 (70 lugares). 7h/12h e 15h/18h30 (dom. 7h/12h); Avenida Via Lactea, 10, Morada do Sol (130 lugares). 7h/12h e 15h/18h30 (dom. 7h/12h). Aberto em 2015.

Café da Joelza

Quitutes típicos como o pão francês com queijo e tucumã (R$ 9,00) e o bolo de tucumã (R$ 8,00 a fatia) concorrem com sessenta opções de tapioca, entre salgadas e doces — a de coco e leite condensado (R$ 16,00) dá para duas pessoas. Café (R$ 5,00, 500 mililitros) e leite (R$ 5,00, 300 mililitros) são deixados na mesa para que o cliente se sirva à vontade. Já o suco de laranja vem no copo (R$ 7,00, 300 mililitros). Avenida Torquato Tapajós, km 10, acesso à Rodovia AM-010, Tarumã, ☎ 3654-5487 (500 lugares). 6h/15h (sáb. e dom. a partir das 5h30). Aberto em 1991.

DuCaboco

Além das tapiocas, como a de castanha-da-amazônia com queijo de coalho (R$ 10,00), a casa prepara sanduíches. O x-filé ducaboco sobrepõe contrafilé acebolado e queijo de coalho (R$ 15,00). Completam a mesa de quitutes regionais o cuscuz ducaboco, com queijo de coalho, ovo, banana frita, tucumã e castanha-da-amazônia (R$ 13,00), e o bolo de macaxeira (R$ 4,00). Café com leite (R$ 3,00, 180 mililitros) e suco de acerola (R$ 6,00, 300 mililitros) acompanham os pedidos. Rua Rio Grande do Sul, 13, Parque das Laranjeiras, ☎ 99217-9176 (50 lugares). 7h/11h e 15h30/18h45 (sáb. e dom. 8h/12h). Aberto em 2016.

Feira Municipal do Parque Dez

Ao lado de bancas de frutas e verduras, oito boxes de café regional fazem a festa de quem gosta de começar o dia com pupunha, tucumã, tapioca e café coado no pano. Aos sábados e domingos, todos estão abertos — durante a semana, apenas parte deles. Já os preços são unificados. O x-caboquinho, pão francês com queijo de coalho e tucumã, sai por R$ 8,00 e o café com leite, por R$ 3,00. Rua do Comércio, 270, Parque Dez de Novembro. Não há telefone (200 lugares). 6h/14h. Aberto em 2008.

CAFÉS

Café com Texto

Uma pequena biblioteca, com títulos também em inglês e francês, atrai a clientela que gosta de tomar um expresso (R$ 5,80) enquanto lê. O especial da casa, coado com chocolate e leite (R$ 8,50), faz companhia para a quiche de tomate seco (R$ 9,80 a fatia). No calor, a pedida é o chocolate gelado na taça (R$ 9,60) ao lado do bolo tentador, com baba de moça (R$ 9,50 a fatia). Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, 955, Adrianópolis, ☎ 3236-5435 (30 lugares). 11h/19h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

Café do Ponto

A rede de cafeterias só usa grãos da variedade arábica. Eles aparecem em blends exclusivos, caso do expresso cafeterie (R$ 5,50), que mistura cafés das regiões da Mogiana (SP), do Cerrado Mineiro e do Sul de Minas. Na seção de aromatizados, faz sucesso o de avelã (R$ 6,50). Quando a temperatura sobe, o frappé floresta negra (R$ 21,90), de chocolate, calda de morango, xarope de cereja, chantili e raspas de chocolate, pode ser a companhia do brownie de chocolate meio amargo com nozes (R$ 9,50). Manauara Shopping, ☎ 3236-7427 (40 lugares). 10h/22h (dom. 13h/21h). Aberto em 2009.

Casa Monsenhor

Durante a semana, o salão abre as portas apenas para o chá da tarde. Às sextas e aos sábados há também café da manhã, além de brunch aos domingos, quando é montado um bufê (R$ 45,00 por pessoa). Entre as especialidades estão o pão capela de quebec, com recheio de queijo, linguiça e cebola (R$ 10,90), e o bolo monsenhor, à base de tâmaras, ameixas e passas com especiarias (R$ 11,80). Café expresso (R$ 6,90) ou café gelado mazagran, com limão (R$ 10,90), acompanham a torta de maçã verde (R$ 14,90). Rua Costa Azevedo, 179, centro, ☎ 3307-9906. 15h/20h (sex. também 8h/11h30; dom. 9h/12h e a partir das 16h). Aberto em 2016.

Como em Casa

O cheiro dos cafés tirados pela barista e proprietária Analice Pereira Carvalho recepciona a clientela na calçada. O blend da casa, preparado na french press (R$ 9,00), na aeropress (R$ 9,00) ou na máquina de expresso (R$ 5,50), abre o apetite para os bolos caseiros de cupuaçu ou de limão com gengibre (R$ 7,00 a fatia). As empadas de frango e de bacalhau custam R$ 8,50 cada uma. Rua Fortaleza, 10, Praça da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, Adrianópolis, ☎ 99173-7971 (12 lugares). 14h/19h (fecha dom.). Aberto em 2015.

K2A

Quitutes veganos e livres de glúten são a especialidade da casa. As coxinhas levam recheio de jaca ou de palmito (R$ 8,00 cada uma). Entre os doces, produzidos pela vizinha Doce ateliê Culinária Saudável, têm fãs as tortinhas de banana e de maçã (R$ 8,50 cada uma). Tirado pelo proprietário e barista Klinger Souza, o expresso (R$ 4,00) é feito com blend da paulista Martins Café. O cappuccino (R$ 6,50) vem com uma colher coberta de chocolate meio amargo. Avenida Professor Nilton Lins, 4664, Flores, ☎ 98221-5959 (16 lugares). 16h/20h (fecha dom.). Aberto em 2017.

L’Albero

O salão elegante é propício a encontros e reuniões de negócios. O expresso Lavazza (R$ 4,50) e o cappuccino especial, que leva chocolate e chantili (R$ 8,90), vão bem na companhia dos croissants de frango temperado ou de maçã com canela (R$ 7,90 cada um). Para fomes maiores, a pedida é o panini caprese, de mussarela de búfala, tomate e molho pesto na ciabatta (R$ 12,90), ao lado do suco de beterraba, cenoura, abacaxi e maçã (R$ 8,50, 300 mililitros). Avenida João Valério, 200, Vieiralves, ☎ 3877-9001 (57 lugares). 8h/21h30 (dom. 13h30/20h30). Aberto em 2016.

Suplicy Cafés Especiais

A franquia da rede paulista usa grãos do tipo arábica no preparo do expresso (R$ 5,00) e do mocha, que mistura café, leite, chocolate e chantili (R$ 11,90 o pequeno). Gelado, o frapê coffee maltine (R$ 17,00) acompanha o bauru de queijo, presunto de peru, tomate e orégano, com cream cheese à parte (R$ 15,50). As empanadas recebem recheio de carne, frango, queijo com calabresa, palmito ou espinafre ao molho branco (R$ 9,90 cada uma). Manauara Shopping, ☎ 3348-5730. 10h/23h (qui. até 0h; dom. a partir das 11h30). Aberto em 2016.