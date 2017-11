Café Regional Priscila é o melhor da categoria em Manaus

Prestes a completar trinta anos, a marca fundada pela família Carvalho no município de Rio Preto da Eva acaba de inaugurar sua décima unidade no estado. Desde setembro, manauaras e turistas podem escolher entre a matriz, em Ponta Negra, e o novo endereço na capital, no bairro Cidade Nova. Em todas elas, a especialidade são itens típicos da região — e outros nem tanto. Das mais de 100 receitas, há algumas de influência nordestina, como a farofa de carne de sol (R$ 10,00), e mineira, caso dos doces. “Clientes desses lugares ajudaram a moldar nosso cardápio e a própria cozinha amazonense”, explica o proprietário Daniel Carvalho, irmão da pioneira Priscila. À la carte, chegam à mesa quitutes como o x-caboquinho (R$ 20,00) e tapiocas bem servidas, a exemplo da de tucumã com queijo de coalho e da preenchida com castanha (R$ 36,00). Bolos de tapioca com coco e de macaxeira (R$ 4,00 o pedaço) estão entre os mais solicitados do cardápio, que lista ainda cuscuz, omeletes, mingaus, pamonhas e sanduíches. Para beber, o café, puro ou com leite, pode ser consumido à vontade por R$ 4,00. Frutas como cupuaçu, taperebá e graviola são oferecidas em forma de suco no copo (R$ 6,00) ou na jarra de 1 litro (R$ 20,00). Avenida do Turismo, 1301, Ponta Negra, ☎ 99315-0193 (250 lugares). 6h30/18h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Travessa São Judas Tadeu, 3, Cidade Nova, ☎ 99315-0193 (160 lugares). 6h30/18h30 (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 1988.

2º lugar: Café Regional Tapiri

Aberta somente aos sábados, domingos e feriados, a casa da manauara Rosilda Oliveira dispõe de ampla área externa, onde a clientela tem espaço para circular a caminho do bufê (R$ 30,00 por pessoa). Sobre a bancada se enfileiram mingau de banana e tapioca, bolo de macaxeira, banana-pacovã frita, farofa de charque, frutas, tapiocas preparadas na hora e o sanduíche x-caboquinho, de queijo de coalho e tucumã. Bebidas quentes e sucos estão inclusos no preço. Avenida Jacira Reis, 650, São Jorge, ☎ 3671-2008 (250 lugares). 7h/13h (sáb. e dom.). Aberto em 1998.

3º lugar: Café Caboclinho

O x-caboclinho (R$ 12,00), combinação de pão francês com tucumã e queijo de coalho, é o carro-chefe do menu, onde também figuram tapioca de castanha-da–amazônia (R$ 8,00) e de paçoca de carne acebolada com banana (R$ 14,00). O suco verde (R$ 10,00) é batido com couve, hortelã, maçã, gengibre, limão e abacaxi. Avenida Rio Mar, 657, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98118-1555 (140 lugares). 6h/11h e 14h/19h (sáb. e dom. 6h/12h; fecha seg.). Aberto em 2007.