Durante uma apresentação do Coldplay em Dublin, na Irlanda, neste fim de semana, um fã cadeirante promoveu uma cena que levou o público ao êxtase. O jovem, identificado como Rob, foi carregado, juntamente com sua cadeira de rodas, pela multidão até o palco em que Chris Martin se apresentava pela turnê A Head Full of Dreams.

O vocalista ajuda o rapaz a subir no palco. Em seguida, ele saca uma gaita do bolso e pede para acompanhar o músico na canção Dublin Song. Confira: