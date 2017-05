Cachorro de Kid Vinil ficará com o companheiro do cantor

Cosmo, o golden retriever que emocionou a todos no último sábado ao ficar de pé para se despedir do dono, o cantor Kid Vinil, no caixão, vai ficar com o companheiro do músico, o advogado Jaime Gaeta. Em publicação no Facebook, Jaime conta que passou mais de 30 anos com Kid e que cuidará de Cosmo “em honra” a ele. Kid Vinil morreu na última sexta-feira depois de semanas internado por passar mal ao fim de um show em Minas Gerais.

“Orgulho pela convivência de 30 anos com a pessoa mais amável e generosa deste mundo. Descanse em paz meu amor”, escreveu Jaime em uma publicação. No sábado, dia seguinte à morte de Kid Vinil, Gaeta já se dirigiu a ele como “companheiro” no Facebook. “Amor Eterno. Descanse em Paz Companheiro”, escreveu.

O advogado também tem publicado fotos em que aparece ao lado de Kid Vinil, incluindo uma antiga, que encontrou dentro da Bíblia do cantor.