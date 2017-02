Caça-Fantasmas ‘invadem’ foto da 2ª temporada de ‘Stranger Things’

A primeira foto da segunda temporada de Stranger Things foi divulgada nesta sexta-feira, no site da revista Entertainment Weekly. Na imagem, Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) aparecem vestidos com os uniformes dos personagens do longa Os Caça-Fantasmas (1984).

De acordo com a publicação, o primeiro teaser do segundo ano do seriado da Netflix vai ao ar durante o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, no domingo.

A segunda temporada vai se passar em 1984, um ano depois dos eventos da primeira temporada. Ainda não foram divulgadas muitas informações sobre o enredo do próximo ano. A segunda temporada deve chegar à Netflix ainda neste ano.